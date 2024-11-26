Часть окна самолета отвалилась после приземления и рассмешила пользователей сети

Часть окна самолета Delta Air Lines отвалилась после приземления и рассмешила пользователей сети. Кадр сломанного иллюминатора опубликовал на форуме Reddit один из пассажиров.

На снимке видно, что внутренняя рама, обрамляющая иллюминатор, отвалилась и лежит у ног пассажира. Автор снимка не уточнил, на каком именно рейсе произошел инцидент и как отреагировали члены экипажа.

Пользователи сети стали шутить в комментариях, заметив, что этот перевозчик мог взять с пассажира деньги за порчу имущества. «Наденьте ее как ожерелье, когда будете выходить из самолета», «Возьмите с собой, будет сувенир», «Вот почему я всегда ношу в чемодане изоленту», — писали юзеры.

Ранее сообщалось, что в легкомоторном самолете Diamond DA40 сразу после взлета в американском курортном городе Мертл-Бич отвалилась дверь. Как рассказали в Федеральном управлении гражданской авиации США, после инцидента рейс пришлось прервать.