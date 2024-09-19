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16:01, 19 сентября 2024Путешествия

Дверь самолета отвалилась сразу после взлета и упала во двор жилого дома

Дверь легкомоторного самолета Diamond DA40 отвалилась сразу после взлета в США

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Дверь легкомоторного самолета Diamond DA40 отвалилась сразу после взлета в американском курортном городе Мертл-Бич. Об этом пишет местное издание WMBF News.

Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США, после инцидента рейс пришлось прервать. На борту воздушного судна находились пилот и пассажир, никто из них не пострадал. Позже выяснилось, что дверь упала во двор одного из жилых домов.

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Местная жительница по имени Венди Ходжес призналась журналистам, что, когда она выходила из своего дома, проезжавший мимо велосипедист сообщил ей о падении детали самолета. Женщина огляделась и увидела дверь во дворе своего соседа.

«Определенно очень повезло, что там не было никаких повреждений и никто не пострадал», — сказала Ходжес.

В марте в США легкомоторный самолет Mooney M20 потерпел крушение из-за открывшейся сразу после взлета двери. Разбившийся лайнер нашли в лесу недалеко от аэродрома, двое находившихся на борту людей не выжили.

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      Алина Черненко
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