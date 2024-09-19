Дверь самолета отвалилась сразу после взлета и упала во двор жилого дома

Дверь легкомоторного самолета Diamond DA40 отвалилась сразу после взлета в США

Дверь легкомоторного самолета Diamond DA40 отвалилась сразу после взлета в американском курортном городе Мертл-Бич. Об этом пишет местное издание WMBF News.

Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США, после инцидента рейс пришлось прервать. На борту воздушного судна находились пилот и пассажир, никто из них не пострадал. Позже выяснилось, что дверь упала во двор одного из жилых домов.

Местная жительница по имени Венди Ходжес призналась журналистам, что, когда она выходила из своего дома, проезжавший мимо велосипедист сообщил ей о падении детали самолета. Женщина огляделась и увидела дверь во дворе своего соседа.

«Определенно очень повезло, что там не было никаких повреждений и никто не пострадал», — сказала Ходжес.

В марте в США легкомоторный самолет Mooney M20 потерпел крушение из-за открывшейся сразу после взлета двери. Разбившийся лайнер нашли в лесу недалеко от аэродрома, двое находившихся на борту людей не выжили.

