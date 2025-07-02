Синоптик оценил шанс прихода аномальной европейской жары в Москву

Синоптик Ильин: 30-градусная жара может прийти в столицу на следующей неделе

Аномальная жара, которая накрыла Европу, не придет в столичный регион, однако до него дойдут воздушные массы этого циклона. Таким предсказанием с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В пятницу, 4 июля, в столице будет плюс 23–26 градусов, в субботу, 5 июля, и воскресенье, 6 июля, температура опустится до плюс 20–22 градусов тепла. Однако уже в понедельник, 7 июля, температура ожидается на уровне плюс 23–28 градусов. В отдельные периоды до середины июля столбик термометра будет приближаться к 30 градусам тепла. Чаще всего температура будет держаться на отметке плюс 23–28 градусов Цельсия.

Синоптик объяснил, что Европу накрыл Азорский антициклон, который создает очень жаркие погодные условия. До России воздух этого циклона дойдет не настолько прогретым.

При этом европейская жара дойдет до южных регионов. В предстоящие выходные жара придет в степные районы от Херсона и Крыма до Каспия. В Сочи ожидается 22–27 градусов тепла. А в степных районах Кубани, Калмыкии, Ростовской области и Крыма будет до 35 градусов тепла. Однако и эти показатели не будут дотягивать до 40-градусной жары, которая накрыла Европу.

Ранее из-за аномальной жары закрылась для посещения вершина Эйфелевой башни в Париже. Из-за жары было также приостановлено движение поездов между Парижем, Тулузой и Лимузеном. Около 1,3 тысячи школ по всей республике были закрыты, а свыше пяти тысяч домохозяйств в департаментах Ардеш и Дром остались без света.