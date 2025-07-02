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17:54, 2 июля 2025Экономика

Синоптик оценил шанс прихода аномальной европейской жары в Москву

Синоптик Ильин: 30-градусная жара может прийти в столицу на следующей неделе
Мария Черкасова

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Аномальная жара, которая накрыла Европу, не придет в столичный регион, однако до него дойдут воздушные массы этого циклона. Таким предсказанием с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В пятницу, 4 июля, в столице будет плюс 23–26 градусов, в субботу, 5 июля, и воскресенье, 6 июля, температура опустится до плюс 20–22 градусов тепла. Однако уже в понедельник, 7 июля, температура ожидается на уровне плюс 23–28 градусов. В отдельные периоды до середины июля столбик термометра будет приближаться к 30 градусам тепла. Чаще всего температура будет держаться на отметке плюс 23–28 градусов Цельсия.

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Синоптик объяснил, что Европу накрыл Азорский антициклон, который создает очень жаркие погодные условия. До России воздух этого циклона дойдет не настолько прогретым.

При этом европейская жара дойдет до южных регионов. В предстоящие выходные жара придет в степные районы от Херсона и Крыма до Каспия. В Сочи ожидается 22–27 градусов тепла. А в степных районах Кубани, Калмыкии, Ростовской области и Крыма будет до 35 градусов тепла. Однако и эти показатели не будут дотягивать до 40-градусной жары, которая накрыла Европу.

Ранее из-за аномальной жары закрылась для посещения вершина Эйфелевой башни в Париже. Из-за жары было также приостановлено движение поездов между Парижем, Тулузой и Лимузеном. Около 1,3 тысячи школ по всей республике были закрыты, а свыше пяти тысяч домохозяйств в департаментах Ардеш и Дром остались без света.

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