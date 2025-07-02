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16:23, 2 июля 2025Интернет и СМИ

Собчак заступилась за обвиненных Инстасамкой в предательстве России певиц

Собчак заявила, что в песнях Инстасамки можно обнаружить пропаганду наркотиков
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заступилась за певиц Дору (настоящее имя — Дарья Шиханова) и Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк), которых артистка Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, обвинила в предательстве России. В своем Telegram-канале она заявила, что в песнях Инстасамки можно обнаружить пропаганду наркотиков.

Собчак напомнила, что в 2021 году на творчество Инстасамки поступали жалобы, а ее концерты отменялись. «Теперь ты делаешь то же самое в отношении других певиц. Но бумеранг имеет свойство возвращаться», — обратилась журналистка к артистке.

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По словам телеведущей, в песнях Зотеевой можно обнаружить пропаганду наркотиков, оскорбление чувств верующих, угрозы в адрес представителей органов власти и склонение к проституции. «Даша, это утро нам с редакцией далось тяжело — пришлось изучать твои высокодуховные песни, разобрали далеко не все, но, наверное, будет весело это продолжить», — добавила Собчак.

1 июля Инстасамка опубликовала пост в своем Telegram-канале, где обвинила Дору и Мэйби Бэйби в предательстве России. Она сочла неприемлемым, что Шиханова исполняла композиции рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и украинской группы «Валентин Стрыкало». В песнях Лысюк же, по мнению Зотеевой, занимается пропагандой наркотиков среди несовершеннолетних. Кроме того, добавила Инстасамка, на концертах этих исполнительниц охрана выводила из зала людей, скандировавших «Россия».

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