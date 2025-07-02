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13:46, 2 июля 2025Россия

Совфед разрешил лицам без гражданства служить по контракту в армии России

Совфед разрешил лицам без гражданства служить по контракту в ВС России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает лицам без гражданства служить по контракту в Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Законопроект предполагает, что лица без гражданства получат право заключать контракт на прохождение военной службы в ВС России и воинских формированиях. Поправки вносятся в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих»

Как отмечается в пояснительной записке к закону, контракты с иностранными гражданами будут заключаться до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или стечения военного времени. Инициатива поможет безотлагательно принять дополнительные меры по доукомплектованию армии.

Совфед также одобрил закон об ужесточении наказания за несообщение в военкомат о переезде. Тех, кто не сообщил в военный комиссариат сведения о новом месте пребывания, будут штрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

ЖЗЛ
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