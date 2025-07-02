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11:25, 2 июля 2025Россия

Совфед одобрил ужесточение наказания за переезд без ведома военкомата

Совфед одобрил штрафы до 20 тысяч рублей за переезд без ведома военкомата
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за несообщение в военкомат о переезде. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно одобренным нормам, тех, кто не сообщил в военный комиссариат сведения о новом месте пребывания, будут штрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Соответствующие изменения внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

Авторы инициативы в пояснительной записке к проекту отмечали, что в 2023 году к административной ответственности за переезд привлекли свыше 47 тысяч человек, из которых штрафы были выписаны почти 30 тысячам нарушителей. Действующее законодательство предусматривает денежное взыскание за это нарушение в размере от 1 до 5 тысяч рублей.

«Принятие законопроекта позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учету», — считают авторы инициативы.

В феврале одобренный Совфедом законопроект внесли в нижнюю палату парламента, 25 марта Госдума в первом чтении одобрила его. Во втором и третьем, окончательном чтении, документ был принят 24 июня. Документ также поддержали в правительстве.

ЖЗЛ
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