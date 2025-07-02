Совфед одобрил ужесточение наказания за переезд без ведома военкомата

Совфед одобрил штрафы до 20 тысяч рублей за переезд без ведома военкомата

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за несообщение в военкомат о переезде. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно одобренным нормам, тех, кто не сообщил в военный комиссариат сведения о новом месте пребывания, будут штрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Соответствующие изменения внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

Авторы инициативы в пояснительной записке к проекту отмечали, что в 2023 году к административной ответственности за переезд привлекли свыше 47 тысяч человек, из которых штрафы были выписаны почти 30 тысячам нарушителей. Действующее законодательство предусматривает денежное взыскание за это нарушение в размере от 1 до 5 тысяч рублей.

«Принятие законопроекта позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учету», — считают авторы инициативы.

В феврале одобренный Совфедом законопроект внесли в нижнюю палату парламента, 25 марта Госдума в первом чтении одобрила его. Во втором и третьем, окончательном чтении, документ был принят 24 июня. Документ также поддержали в правительстве.