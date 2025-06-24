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14:55, 24 июня 2025Россия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за переезд без ведома военкомата

ГД приняла закон о штрафах до 20 тысяч рублей за переезд без ведома военкомата
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Государственная Дума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который ужесточает наказание за несообщение в военкомат о переезде. Трансляция заседания нижней палаты парламента ведется на сайте законодательного органа.

Документ предполагает штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей в случае, если гражданин не сообщит в военкомат сведения о переезде на новое место пребывания. Соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

Из пояснительной записки к проекту следует, что в 2023 году к административной ответственности за переезд без ведома военкомата были привлечены свыше 47 тысяч человек. Из них предупреждение получили около 18,3 тысячи человек, штрафы же были наложены на почти 29 тысяч человек. Согласно действующему законодательству, размер штрафа за это нарушение составляет от 1 до 5 тысяч рублей.

«Принятие законопроекта позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учету», — говорится в пояснительной записке.

25 марта Госдума в первом чтении одобрила законопроект об ужесточении наказания за переезд без ведома военкомата. Его 13 февраля внесли в нижнюю палату парламента депутаты во главе с руководителем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Документ также поддержали в правительстве.

ЖЗЛ
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