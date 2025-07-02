Спевшие песню про Бандеру в парке Победы российские выпускники раскаялись

Выпускники из Тольятти раскаялись в исполнении песни про Бандеру в парке Победы

Выпускники 11-го класса Тольяттинской классической гимназии, исполнившие в городском парке Победы песню про лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеру и гимн Украины, раскаялись в своем поступке. Об этом говорится в заявлении образовательного учреждения, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в сети появилось видео, на котором группа подростков из Тольятти поет песни на украинском языке, включая куплет с фразой «мы за Украину!». Роликом заинтересовались в Следственном комитете Самарской области, который возбудил уголовное по статье о реабилитации нацизма.

Как следует из поста гимназии, оказавшиеся в центре скандала выпускники самовольно совершили прогулку по парку в ночное время без сопровождения родителей. Видео сделала одна из школьниц, которая скинула запись в свой Telegram-канал. В учреждении утверждают, что остальные подростки сначала не придали значения песне, «которая звучала в отдалении и была им почти не слышна», но затем остановили своего бывшего одноклассника.

«Зная о глубоком раскаянии всех выпускников, самовольно посетивших парк Победы, сожалении о совершенном ими безответственном поступке, мы убеждены, что они на всю жизнь запомнят полученный урок и никогда не повторят подобного впредь», — заявили в гимназии.

В январе губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову пожаловались на школьницу, которая станцевала откровенный танец под песню украинского рэп-исполнителя T-Fest. Анонимный пользователь соцсетей, подчеркнул, что все произошло в Доме культуры в Волоконовке. В результате администрация школы, социальный педагог и психолог поговорили с учащейся об инциденте. Кроме того, с семьей подростка встретился инспектор по делам несовершеннолетних.