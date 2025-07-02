Присяжные огласили вердикт по делу о сексуальных преступлениях P.Diddy

Sky News: P.Diddy признали виновным в перевозке с целью занятия проституцией

Присяжные федерального суда Манхэттена вынесли свой вердикт по пяти обвинениям в адрес рэпера Шона Комбса, известного как P.Diddy. Об этом сообщают источники издания Sky News.

Артист был признан виновным по двум пунктам обвинения: в транспортировке людей с целью занятия проституцией. В то же время, его оправдали по более серьезным обвинениям: в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сговоре с целью вымогательства. Таким образом, ему грозит до 10 лет тюрьмы, однако, учитывая, что это первые обвинения в его адрес, есть вероятность, что Комбс избежит реального заключения в исправительном учреждении.

Отмечается, что во время оглашения частичного вердикта Комбс выглядел расстроенным, свою вину музыкант не признал. Адвокаты P.Diddy попросили суд отпустить рэпера в зале суда до вынесения окончательного вердикта.

Ранее стало известно, что скандальному американскому рэперу и продюсеру P. Diddy, который обвиняется в рэкете и сексуальном насилии, отказали в переносе суда на два месяца.