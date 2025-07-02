Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:48, 2 июля 2025Культура

Присяжные огласили вердикт по делу о сексуальных преступлениях P.Diddy

Sky News: P.Diddy признали виновным в перевозке с целью занятия проституцией
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Присяжные федерального суда Манхэттена вынесли свой вердикт по пяти обвинениям в адрес рэпера Шона Комбса, известного как P.Diddy. Об этом сообщают источники издания Sky News.

Артист был признан виновным по двум пунктам обвинения: в транспортировке людей с целью занятия проституцией. В то же время, его оправдали по более серьезным обвинениям: в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сговоре с целью вымогательства. Таким образом, ему грозит до 10 лет тюрьмы, однако, учитывая, что это первые обвинения в его адрес, есть вероятность, что Комбс избежит реального заключения в исправительном учреждении.

Отмечается, что во время оглашения частичного вердикта Комбс выглядел расстроенным, свою вину музыкант не признал. Адвокаты P.Diddy попросили суд отпустить рэпера в зале суда до вынесения окончательного вердикта.

Ранее стало известно, что скандальному американскому рэперу и продюсеру P. Diddy, который обвиняется в рэкете и сексуальном насилии, отказали в переносе суда на два месяца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Чесотка, угрозы и унижения. 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР. Что об этом известно?

    Пассажиры застряли на борту самолета с бездыханным мужчиной

    Российские школьники разложили матрасы во дворе ради одной цели

    США шокировали Европу решением по Украине

    В американском «убийце» российских истребителей нашли проблему

    Жена Павла Мамаева показала внешность на архивных фото

    В Госдуме не захотели выдавать семейную ипотеку по месту прописки

    В Турции обвинили Соловьева в угрозах Азербайджану

    Москвичи пожаловались на заваленный пеленками и фекалиями животных подъезд

    Несколько граждан Азербайджана выдворили из России после серии задержаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости