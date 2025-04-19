Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:29, 19 апреля 2025Культура

Рэперу P. Diddy отказали в переносе суда

NBC News: Суд отказал P. Diddy в переносе слушания на два месяца
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Скандальному американскому рэперу и продюсеру P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), который обвиняется в рэкете и сексуальном насилии, отказали в переносе суда на два месяца. Об этом сообщает NBC News.

Уточняется, что ранее адвокаты P. Diddy запрашивали двухмесячную отсрочку слушания, чтобы лучше подготовиться к нему. Тем не менее судья Арун Субраманян заявил, что не допустит, чтобы защита рэпера занялась «выуживанием» дополнительных доказательств его невиновности.

В марте суд предъявил Шону Комбсу новые обвинения. Прокуроры заявили, что продюсер заставлял помощников организовывать секс-трафик, а также насиловать людей. Его сотрудники были вынуждены соглашаться, поскольку в противном случае он угрожал им расправой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно возможное время согласования прекращения огня на Украине

    Аномальное тепло переместится из Центральной России на юг

    Роналду захотел сменить клуб ради участия в клубном чемпионате мира

    Российский военкор показал видео уничтожения украинских диверсантов

    В Совфеде прокомментировали готовность США признать Крым российским

    В США забили тревогу из-за «американского подарка» Путину

    Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием

    Галустян отказался от идеи выпускать астрологический журнал

    Чтобы хорошо засыпать и не мучиться от бессонницы, нужно соблюдать пять правил. Вот они

    В российских школах введут единое расписание уроков. Зачем это нужно?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости