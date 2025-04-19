Рэперу P. Diddy отказали в переносе суда

NBC News: Суд отказал P. Diddy в переносе слушания на два месяца

Скандальному американскому рэперу и продюсеру P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), который обвиняется в рэкете и сексуальном насилии, отказали в переносе суда на два месяца. Об этом сообщает NBC News.

Уточняется, что ранее адвокаты P. Diddy запрашивали двухмесячную отсрочку слушания, чтобы лучше подготовиться к нему. Тем не менее судья Арун Субраманян заявил, что не допустит, чтобы защита рэпера занялась «выуживанием» дополнительных доказательств его невиновности.

В марте суд предъявил Шону Комбсу новые обвинения. Прокуроры заявили, что продюсер заставлял помощников организовывать секс-трафик, а также насиловать людей. Его сотрудники были вынуждены соглашаться, поскольку в противном случае он угрожал им расправой.