Стало известно о состоянии пострадавших при атаке украинских дронов на Ижевск

ТАСС: В больницах находятся 36 пострадавших при атаке дронов ВСУ на Ижевск

В больницах находятся 36 пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ижевск. Об их состоянии стало известно из комментария помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, передает ТАСС.

По данным чиновника, среди пациентов — двое детей. Шестеро пострадавших, в том числе ребенок, проходят лечение в федеральных центрах Минздрава России и больницах Москвы. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии, состояние еще двоих — крайне тяжелое, врачи борются за их жизни.

«Остальные пострадавшие, в том числе дети, в состоянии средней и легкой степени тяжести», — уточнил Кузнецов.

Об атаке украинских дронов на предприятие в Ижевске сообщалось накануне, 1 июля. Предварительно, российский город атаковали тяжелые беспилотники типа «Лютый», после чего начался мощный пожар. В сети появились кадры с бегущими от одного из беспилотников жителей Ижевска. Сообщалось, что пострадали 45 человек, еще трое не выжили.