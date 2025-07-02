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15:45, 2 июля 2025Силовые структуры

Суд определился со сбежавшим из-за взятки экс-замглавы российского города

В Москве суд заочно арестовал экс-замглавы Химок Минаева по делу о взятке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве Тверской суд заочно арестовал сбежавшего из России из-за получения взятки на сумму более шести миллионов рублей бывшего первого заместителя Химок Николая Минаева. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в картотеке суда сказано, что ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено.

По информации ТАСС, с марта по июнь 2025 года Минаев с директором муниципального бюджетного учреждения и заместителем начальника отдела этого учреждения получили через посредника взятки в размере двух миллионов 40 тысяч рублей и четырех миллионов рублей от исполнительных директоров двух фирм. Эти деньги предназначались для заключения муниципальных контрактов.

Ранее сообщалось, что Минаев уехал из России после обвинений в коррупции.

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