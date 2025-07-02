Суд определился со сбежавшим из-за взятки экс-замглавы российского города

В Москве суд заочно арестовал экс-замглавы Химок Минаева по делу о взятке

В Москве Тверской суд заочно арестовал сбежавшего из России из-за получения взятки на сумму более шести миллионов рублей бывшего первого заместителя Химок Николая Минаева. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в картотеке суда сказано, что ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено.

По информации ТАСС, с марта по июнь 2025 года Минаев с директором муниципального бюджетного учреждения и заместителем начальника отдела этого учреждения получили через посредника взятки в размере двух миллионов 40 тысяч рублей и четырех миллионов рублей от исполнительных директоров двух фирм. Эти деньги предназначались для заключения муниципальных контрактов.

Ранее сообщалось, что Минаев уехал из России после обвинений в коррупции.