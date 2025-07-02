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17:55, 2 июля 2025Силовые структуры

Суд решит судьбу российского подростка после теракта на железной дороге

Кировский подросток предстанет перед судом за поджог на ж/д станции Поздино
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Устроивший поджог на железнодорожной станции Поздино подросток из Кирова предстанет перед судом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Он обвиняется по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Все материалы переданы в Центральный окружной военный суд.

По данным правоохранителей, в августе 2024 года по указанию действующего в интересах Украины лица фигурант поджег распределительный щит трансформатора на железнодорожной станции Поздино, расположенной в Кирове. В результате произошел сбой работы электрооборудования железнодорожной станции и отключение электроснабжения в нескольких жилых домах.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции и ФСБ задержали 17-летнего подростка за поджог электрощита в вагонном депо железнодорожной станции.

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