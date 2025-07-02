Суд решит судьбу российского подростка после теракта на железной дороге

Кировский подросток предстанет перед судом за поджог на ж/д станции Поздино

Устроивший поджог на железнодорожной станции Поздино подросток из Кирова предстанет перед судом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Он обвиняется по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Все материалы переданы в Центральный окружной военный суд.

По данным правоохранителей, в августе 2024 года по указанию действующего в интересах Украины лица фигурант поджег распределительный щит трансформатора на железнодорожной станции Поздино, расположенной в Кирове. В результате произошел сбой работы электрооборудования железнодорожной станции и отключение электроснабжения в нескольких жилых домах.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции и ФСБ задержали 17-летнего подростка за поджог электрощита в вагонном депо железнодорожной станции.