Российского подростка задержали по делу о теракте

В Петербурге сотрудники полиции и ФСБ задержали подростка за поджог электрощита

В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции и ФСБ задержали 17-летнего подростка за поджог электрощита в вагонном депо железнодорожной станции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным правоохранителей, юноша в мессенджере получил указание от неустановленного куратора совершить поджог, после этого он в вечернее время проник на территорию железнодорожной организации и выполнил задание с помощью легковоспламеняющейся жидкости.

Подросток сознался в преступлении, его взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Омске задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи.