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14:13, 26 мая 2025Силовые структуры

Сотрудники МВД и ФСБ вывели из кафе подозреваемого по делу о теракте в российском регионе

В Омске задержали подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: dzen.ru

В кафе Омска сотрудники полиции и ФСБ задержали 28-летнего жителя по подозрению в поджоге вышки сотовой связи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Предварительно установлено, что мужчина взялся выполнить за деньги задание куратора и с помощью горючей жидкости совершил поджог. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Мужчину взяли под стражу, ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области мужчине предъявили обвинение за поджог волонтерского штаба.

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