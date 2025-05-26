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13:24, 26 мая 2025Силовые структуры

Задержанному за поджог склада с гуманитарной помощью россиянину предъявили обвинение

В Ленобласти мужчине предъявили обвинение за поджог волонтерского штаба
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ленинградской области мужчине предъявили обвинение в поджоге волонтерского штаба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 205 («Террористический акт, повлекший значительный имущественный ущерб») УК РФ.

По данным следствия, ночью 24 мая 40-летний обвиняемый взломал входную дверь и проник в волонтерский штаб в городе Подпорожье, где совершил поджог. В результате огнем было уничтожено помещение с гуманитарной помощью.

Следователь ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе подожгли склад волонтеров с вещами для военных на СВО.

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