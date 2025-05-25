В российском регионе подожгли склад волонтеров с вещами для военных на СВО

В Ленобласти на складе волонтерского штаба с вещами для военных произошел поджог

В Подпорожье Ленинградской области из-за поджога произошел пожар на складе волонтеров, где хранились вещи для военных, находящихся на СВО. Об этом сообщило правительство российского региона.

Отмечается, что огонь повредил собранное обмундирование, технику, а также посылки с одеждой и обувью для детей из Курской области. Власти уточнили, что злоумышленник задержан.

Руководитель волонтерского штаба Татьяна Догадина рассказала, что поджог произошел поздним вечером 24 мая. В помещении находились вещи, медикаменты, техника для отправки на фронт, отправка планировалась 29 мая. В ближайшее время на складе начнут уборку и сбор новой партии груза для отправки в зону СВО.

Ранее в Нижнем Новгороде следователи предъявили обвинение двум ранее судимым местным жителям в возрасте 27 и 36 лет, которые подожгли базовую станцию одного из мобильных операторов. Мужчины проходят обвиняемыми по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

