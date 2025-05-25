Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:07, 25 мая 2025Россия

В российском регионе подожгли склад волонтеров с вещами для военных на СВО

В Ленобласти на складе волонтерского штаба с вещами для военных произошел поджог
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области / Telegram

В Подпорожье Ленинградской области из-за поджога произошел пожар на складе волонтеров, где хранились вещи для военных, находящихся на СВО. Об этом сообщило правительство российского региона.

Отмечается, что огонь повредил собранное обмундирование, технику, а также посылки с одеждой и обувью для детей из Курской области. Власти уточнили, что злоумышленник задержан.

Руководитель волонтерского штаба Татьяна Догадина рассказала, что поджог произошел поздним вечером 24 мая. В помещении находились вещи, медикаменты, техника для отправки на фронт, отправка планировалась 29 мая. В ближайшее время на складе начнут уборку и сбор новой партии груза для отправки в зону СВО.

Ранее в Нижнем Новгороде следователи предъявили обвинение двум ранее судимым местным жителям в возрасте 27 и 36 лет, которые подожгли базовую станцию одного из мобильных операторов. Мужчины проходят обвиняемыми по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это выглядит как издевательство». На Украине возмутились обменом военнопленными с Россией и пожаловались на возвращение «подонка»

    В российском регионе подожгли склад волонтеров с вещами для военных на СВО

    Обломки БПЛА ВСУ упали рядом со школой в Подмосковье

    В Европе предупредили украинцев о риске для каждого в случае продолжения боевых действий

    Появились кадры с места подрыва железнодорожного полотна в Белгородской области

    Назван способ замедлить возрастные изменения после 40 лет

    На Украине заметили билборд с призывом помолиться за Зеленского

    Попавший в аварию у берегов Индии контейнеровоз с опасным грузом затонул

    Российский боец рассказал о подготовке ВСУ линии обороны в Романовке

    Темнокожий наемник попытался расстрелять российских штурмовиков в ДНР и был ликвидирован

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости