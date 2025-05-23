Россиян обвинили в терроризме за поджог вышки мобильного оператора

В Нижнем Новгороде следователи возбудили дело о теракте по факту поджога вышки

В Нижнем Новгороде следователи предъявили обвинение двум ранее судимым местным жителям в возрасте 27 и 36 лет, которые подожгли базовую станцию одного из мобильных операторов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

Мужчины проходят обвиняемыми по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

По предварительной информации, нижегородцы действовали по указанию третьих лиц. Сначала задержанные сфотографировали вышку, отправили фотографии в мессенджере, за что получили деньги, а потом совершили поджог.

Фигурантов арестовали.