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13:06, 23 мая 2025Силовые структуры

Россиян обвинили в терроризме за поджог вышки мобильного оператора

В Нижнем Новгороде следователи возбудили дело о теракте по факту поджога вышки
Варвара Митина (редактор)

Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ИТАР-ТАСС

В Нижнем Новгороде следователи предъявили обвинение двум ранее судимым местным жителям в возрасте 27 и 36 лет, которые подожгли базовую станцию одного из мобильных операторов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

Мужчины проходят обвиняемыми по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

По предварительной информации, нижегородцы действовали по указанию третьих лиц. Сначала задержанные сфотографировали вышку, отправили фотографии в мессенджере, за что получили деньги, а потом совершили поджог.

Фигурантов арестовали.

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