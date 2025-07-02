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20:12, 2 июля 2025Экономика

Сын Никиты Михалкова назвал самый красивый город в мире

Режиссер Артем Михалков: Москва — один из самых красивых городов мира
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сын Никиты Михалкова, актер и режиссер Артем Михалков, заявил, что считает Москву одним из самых красивых городов мира. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Телепрограмма».

Артист признался, что любит лето в Москве и считает его сказочным. «Столицу я считаю одним из самых красивых городов нашей страны, да и всего мира. Когда ты ездишь за рулем или гуляешь по улицам, наблюдаешь за тем, как она изменилась, какая стала красивая. И с каждым днем становится все краше. А когда ты едешь за рулем, то встречаешь разных известных людей, которые просто гуляют. А раньше ты бы никогда их не встретил», — отметил Михалков.

Ранее певица Лика Стар, которая на протяжении 20 лет жила с семьей в Италии, назвала Москву самым прекрасным городом Земли.

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