Сын Никиты Михалкова назвал самый красивый город в мире

Режиссер Артем Михалков: Москва — один из самых красивых городов мира

Сын Никиты Михалкова, актер и режиссер Артем Михалков, заявил, что считает Москву одним из самых красивых городов мира. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Телепрограмма».

Артист признался, что любит лето в Москве и считает его сказочным. «Столицу я считаю одним из самых красивых городов нашей страны, да и всего мира. Когда ты ездишь за рулем или гуляешь по улицам, наблюдаешь за тем, как она изменилась, какая стала красивая. И с каждым днем становится все краше. А когда ты едешь за рулем, то встречаешь разных известных людей, которые просто гуляют. А раньше ты бы никогда их не встретил», — отметил Михалков.

Ранее певица Лика Стар, которая на протяжении 20 лет жила с семьей в Италии, назвала Москву самым прекрасным городом Земли.