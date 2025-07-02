Телеведущая лишилась возможности ходить из-за бокала вина

Ведущая Сингх рассказала, что на некоторое время потеряла слух из-за алкоголя

Известная журналистка и ведущая шоу «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) Ранвир Сингх рассказала о связанном с алкоголем случае, который на некоторое время лишил ее возможности ходить и слышать. Ее слова передает Daily Mail.

По словам Сингх, инцидент произошел несколько лет назад. Ведущая зашла в бар и заказала бокал вина. «Я, наверное, выпила половину бокала или чуть больше и решила сходить в туалет. (...) И еще до того, как я дошла до туалета, который был внизу, у меня перед глазами все поплыло. Я почувствовала, что у меня подкосились ноги», — вспомнила она и добавила, что на некоторое время потеряла слух и лишилась возможности ходить.

Сингх призналась, что не помнит, как добралась домой.

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