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20:44, 26 июня 2025Интернет и СМИ

Популярный телеведущий принял виагру и пожалел о последствиях

Телеведущий Бо Райан признался, что эффект от виагры длился у него весь день
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Christopher Khoury / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Популярный австралийский телеведущий Бо Райан рассказал, как впервые принял виагру (лекарство, которое помогает при эректильной дисфункции), и пожалел о последствиях этого. На это обратило внимание издание Herald Sun.

В эфире радиошоу мужчина признался, что друзья в качестве шутки подарили ему указанные таблетки, которыми он решил позднее воспользоваться. По словам ведущего, он принял лекарство вечером, после чего лег спать и даже не ожидал, что эффект от препарата будет таким сильным.

«Я проснулся в шесть утра и пошел в ванную. И у меня начался такой стояк, который даже невозможно описать. Со мной никогда такого не было», — заявил Райан. Как отметил мужчина, этот эффект длился весь день, что вызвало у него массу неудобств, поскольку он должен был присутствовать на футбольных матчах с участием своих детей.

Телеведущий со смехом добавил, что эффект от препарата закончился поздно вечером как раз в тот момент, когда он наконец остался наедине с женой.

Ранее сообщалось, что бывший ведущий культового шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон рассказал о неожиданных последствиях приема препарата для лечения диабета «Оземпик». По словам знаменитости, после «Оземпика» его здоровье сильно ухудшилось.

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