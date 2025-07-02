У экс-полковника ФСИН конфисковали 18 домов и девять автомобилей в России и Испании

В Петербурге суд конфисковал дом в Испании у экс-замглавы ГУФСИН Мойсеенко

В Петербурге суд конфисковал имущество общей стоимостью более 100 миллионов рублей в России и 1,2 миллиона евро за границей у бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области экс-полковника Сергея Мойсеенко. Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

У Мойсеенко изъяли 18 дорогостоящих объектов недвижимости и девять премиальных автомобилей, среди которых два участка земли, жилой дом и апартаменты в Испании, автомобиль Jaguar XTYPE с испанскими номерами, а также восемь земельных участков в Ленобласти, два дома и другое имущество.

В 2020 году Ленинградский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы Мойсеенко, который решил избавиться от подчиненного Николая Чернова, чтобы скрыть свои махинации при строительстве СИЗО «Кресты-2». В марте 2025 года Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства активы осужденного.

