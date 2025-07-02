У пострадавшего при уличном взрыве россиянина полицейские сделали внезапную находку

В Копейске у пострадавшего от уличного взрыва мужчины полицейские нашли нелегальное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, днем 2 июля 61-летний местный житель шел по улице Жданова с коробкой в руках. В этот момент она взорвалась. В результате у него оторвало кисти рук. На место происшествия прибыли следователи. Они осмотрели его и назначили судебные экспертизы.
Кроме того, правоохранители провели обыск по месту жительства потерпевшего. В итоге у него обнаружены обрез охотничьего ружья, составные части патронов и две банки с компонентами пороха.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что произошедший в Копейске взрыв попал на видео.