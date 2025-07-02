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19:03, 2 июля 2025Силовые структуры

У пострадавшего при уличном взрыве россиянина полицейские сделали внезапную находку

В Копейске у пострадавшего от уличного взрыва мужчины найдено нелегальное оружие
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Челябинский Следком»

В Копейске у пострадавшего от уличного взрыва мужчины полицейские нашли нелегальное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, днем 2 июля 61-летний местный житель шел по улице Жданова с коробкой в руках. В этот момент она взорвалась. В результате у него оторвало кисти рук. На место происшествия прибыли следователи. Они осмотрели его и назначили судебные экспертизы.

Кроме того, правоохранители провели обыск по месту жительства потерпевшего. В итоге у него обнаружены обрез охотничьего ружья, составные части патронов и две банки с компонентами пороха.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что произошедший в Копейске взрыв попал на видео.

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