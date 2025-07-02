Американский актер, режиссер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит показал откровенное фото 26-летней давности. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист предстал на размещенном кадре, сделанном во времена съемок фильма «Дикий, дикий Запад», без одежды. Он позировал перед камерой, прикрыв гениталии ковбойской черной шляпой. «26 лет назад вышел фильм "Дикий, дикий Запад". Извините, это единственное фото, которое я смог найти», — подписал знаменитость пост, который набрал 52,7 тысячи лайков.

Фото: Murray Close / Getty Images

Поклонники оценили публикацию Смита в комментариях. «Позвольте мне вставить это фото в рамку», «Покажи снимок без шляпы», «Моя любимая сцена. Объяснения излишни», «Извинения приняты», «Не нужно извиняться. Все идеально», — высказывались они.

В июне сообщалось, что британский актер Аарон Тейлор-Джонсон принял участие в новой откровенной фотосессии для люксового бренда Saint Laurent.