Умер актер из «Каменской» Алексей Новицкий

Ушел из жизни актер Алексей Новицкий, снявшийся в сериале «Каменская»

Актер Алексей Новицкий, известный по роли в сериале «Каменская», ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщило официальное сообщество театра «Сфера» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации пресс-службы театра, прощание с Новицким прошло второго июля в крематории Хованского кладбища. О причинах смерти 75-летнего артиста не сообщается.

«Пришла горькая весть: первого июля не стало Алексея Новицкого. Глубоко скорбим и соболезнуем родным, друзьям и коллегам Алексея Алексеевича», — говорится в опубликованном некрологе.

Актер известен прежде всего по многочисленным постановкам театра «Сфера». Также зрители помнят его по роли в детективном сериале «Каменская».

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