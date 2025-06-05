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13:32, 5 июня 2025Культура

Умер актер из сериала «Бандитский Петербург»

aif.ru: Актер Константин Шелестун скоропостижно скончался на 51-м году жизни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: фильм «Северное сияние. Проклятье пустынных болот»

Российский актер Константин Шелестун скоропостижно скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщает aif.ru.

Артиста не стало 4 июня. Причины смерти 50-летнего Шелестуна не раскрываются, дата прощания на данный момент также неизвестна, уточняет источник.

Константин Шелестун родился в 1975 году в Павлодаре. В 2002 году артист окончил СПбГАТИ, он служил в «Небольшом драматическом театре Льва Эренбурга» в Санкт-Петербурге. Известно также, что актер занимался преподавательской деятельностью в мастерской Эренбурга в Российском институте сценических искусств.

Шелестун принимал участие в таких сериалах, как «Бандитский Петербург 4», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и других. Всего его фильмография насчитывает более 80 проектов.

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