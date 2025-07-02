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11:04, 2 июля 2025Бывший СССР

В Армении одобрили законы о национализации активов российского бизнесмена

Парламент Армении в первом чтении одобрил законы о национализации энергоактивов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Андраник Казарян / РИА Новости

Парламент Армении в первом чтении одобрил законы о национализации энергоактивов, которые, по мнению оппозиции, направлены против задержанного российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно результатам голосования, в ходе первого чтения 60 депутатов одобрили внесение поправок в законы «Об энергетике» и «О комиссии по урегулированию общественных услуг». Согласно обновленным законам, правительство может национализировать объекты энергетической инфраструктуры в случае угрозы национальной безопасности.

В парламентской оппозиции законодательные изменения назвали предлогом к захвату компании «Электросети Армении», принадлежащей Карапетяну.

Ереван обвиняет Самвела Карапетяна в призывах к захвату власти в Армении. 17 июня после высказываний бизнесмена в поддержку Армянской апостольской церкви в его доме прошли обыски, а сам он был задержан.

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