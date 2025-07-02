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13:16, 2 июля 2025Бывший СССР

В Азербайджане решили закрыть русскоязычные школы

В Азербайджане решили поэтапно закрыть русскоязычные школы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Азербайджане решили закрыть русскоязычные школы. Об этом сообщает издание Oxu.az.

«Согласно полученной Oxu.az информации, указано, что русскоязычные школы будут закрываться поэтапно. Данное решение направлено на укрепление позиций азербайджанского языка как основного языка образования и интеграцию всех граждан в единую образовательную среду», — говорится в публикации.

Уточняется, что в течение ближайших трех лет русскоязычные школы в республике перейдут на преподавание на азербайджанском языке. Для этого планируется организовать курсы переподготовки для учителей.

Ранее отношения России и Азербайджана прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, есть те, кто хочет испортить отношения между странами и «нагреть руки».

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