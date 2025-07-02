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18:38, 2 июля 2025Мир

В Германии оценили попытки запретить АдГ

Экс-лидер СДПГ Габриэль: Попытки запретить АдГ в Германии обречены
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Попытки запретить немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ФРГ обречены. Об этом заявил бывший лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль, передает Welt.

«Вместо того чтобы предпринимать новую обреченную на провал попытку запрета политической деятельности АдГ, СДПГ лучше спросить себя, почему сотни тысяч бывших избирателей СДПГ перешли на сторону АдГ», — написал он в письме своим однопартийцам.

Габриэль посоветовал СДПГ разобраться с политическими вопросами, которые массово подталкивают немецких рабочих в сторону АдГ. «Но это требует больше мужества, самоотверженности, изобретательности и упорного труда, чем повторение таких глупых заявлений о запрете», — заключил он.

Ранее Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ признало АдГ экстремистской организацией. Партию обвинили в проведении политики, которая направлена на «исключение определенных групп населения из равноправного участия в жизни общества».

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