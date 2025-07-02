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18:59, 2 июля 2025Силовые структуры

В России мужчину осудили за наклейку на машине с одним из столпов ислама

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор мужчине за наклейку с шахадой
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор мужчине, который наклеил на свою машину один из столпов ислама — шахаду. Об этом пишет Baza.

Осужденного признали виновным в оправдании и пропаганде терроризма и лишили свободы на три года. Защита несогласна с обвинением.

По делу было назначено две экспертизы. Первая не выявила пропаганды терроризма, потому что шахада, означающая «свидетельство, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммед — посланник Аллаха», не запрещена в России. Однако вторая, которая проводилась в центре Минюста, показала, что наклейка похожа на флаг «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация). Это связано с тем, что наклейка была на фоне тонированного стекла.

Ранее троим гражданам России вынесли приговор за поджоги и призывы к терроризму в интернете.

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