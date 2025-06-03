Трое россиян получили сроки за терроризм

ФСБ: Жителей Коми и Кировской области осудили за поджоги и призывы к терроризму

Троим гражданам России вынесли приговор за поджоги и призывы к терроризму в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Жителей Республики Коми, Свердловской, Кировской областей приговорили к срокам от 15 до 19 лет. Их завербовали спецслужбы Украины через Telegram и Element. Осужденные совершали поджоги военных объектов и транспортной инфраструктуры. Кроме того, они призывали к терроризму и экстремизму в сети.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Камчатки по подозрению в оправдании терроризма.