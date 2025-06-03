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10:34, 3 июня 2025Силовые структуры

Трое россиян получили сроки за терроризм

ФСБ: Жителей Коми и Кировской области осудили за поджоги и призывы к терроризму
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Троим гражданам России вынесли приговор за поджоги и призывы к терроризму в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Жителей Республики Коми, Свердловской, Кировской областей приговорили к срокам от 15 до 19 лет. Их завербовали спецслужбы Украины через Telegram и Element. Осужденные совершали поджоги военных объектов и транспортной инфраструктуры. Кроме того, они призывали к терроризму и экстремизму в сети.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Камчатки по подозрению в оправдании терроризма.

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