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12:58, 2 июля 2025Россия

В России описали три сценария взятия Одессы

Военкор Матюшин: Взятие Одессы возможно в случае морального надлома ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Взятие Одессы в настоящий момент может обернуться большими потерями среди российских бойцов, чего командование допустить не может. Об этом заявил «Царьграду» военкор Александр Матюшин.

По его словам, установление контроля над городом возможно в трех случаях. Первый — если украинская сторона отдаст Одессу, что маловероятно. Согласно второму сценарию, описанному военкором, случится моральный надлом в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и прекратятся поставки оружия — это позволит России ослабить сопротивление и взять город. Третий вариант — масштабное наступление.

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Военный обозреватель «Царьграда» Илья Головнев считает, что взятие Одессы военным путем сейчас представляет большую сложность. Он отметил, что это большой населенный пункт, подходы к которому почти полностью заминированы, также вокруг Одессы несколько полос укрепления.

Головнев также напомнил, что Одесса располагается на значительном удалении от линии боевого сопротивления, которая проходит по реке Днепр. Чтобы взять город, нужно вернуть контроль над Херсонской областью и взять Николаев. Обозреватель полагает, что растянутые коммуникации в степи и уменьшение количества солдат на линии фронта также сыграют свою роль.

Ранее высокопоставленный европейский чиновник заявил The Financial Times (FT), что главной целью России является взятие Одессы. В материале говорится, что некоторые лидеры в НАТО опасаются, что ситуация на фронте для Украины может серьезно ухудшиться к осени. Особенно, если Киев не получит новой военной помощи.

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