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10:01, 2 июля 2025Россия

В России потерявшегося ребенка нашли в шкафу со швабрами в запертом детсаду

В Барнауле потерявшегося ребенка нашли в шкафу со швабрами в запертом детсаду
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Барнауле ребенка, которого оставили в детсаду воспитатели, нашли в шкафу со швабрами в туалете образовательного учреждения. Об этом сообщила мать ребенка, ее слова приводятся в Telegram-канале «Barnaul 22».

Женщина рассказала, что пришла в детский сад в районе шести часов вечера и обнаружила закрытую группу. Она узнала от других воспитателей, что детей забрали, поэтому все сотрудники детского сада ушли.

«К садику пришла вечерний воспитатель и сказала, что моего сына забрал мужчина в возрасте. На тот момент я уже вызвала полицию. Группу проверили на наличие детей. Проводились поисковые мероприятия как своими силами, так и силами полиции», — сообщила женщина.

По ее словам, сына найти удалось сотрудникам правоохранительных органов, которые услышали детский плач — мальчика нашли в туалете в шкафу со швабрами в детсаду. Воспитатель извинилась перед матерью ребенка, однако руководство образовательного учреждения, по утверждению женщины, к ситуации никак не присоединилось.

После случившегося прокуратура Алтайского края уже начала проверку. Надзорное ведомство в Telegram-канале сообщило, что при наличии оснований прокуроры примут необходимые меры.

Ранее в городе Кудрово Ленинградской области в частном детском саду «Лимпик» семилетней воспитаннице дверью отрубило палец на правой руке. Девочка неудачно закрыла дверь в уборной, из-за чего получила серьезную травму.

ЖЗЛ
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