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11:40, 22 мая 2025Россия

В российском детсаду воспитаннице дверью отрубило палец

В Ленобласти в частном детсаду воспитаннице дверью отрубило палец на правой руке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В городе Кудрово Ленинградской области в частном детском саду «Лимпик» семилетней воспитаннице дверью отрубило палец на правой руке. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, незадолго до прихода родителей девочка пошла в уборную. Она неловко прикрыла дверь. Сотрудникам детсада пришлось вызвать медиков.

Врачи диагностировали у ребенка травматическую ампутацию части среднего пальца. Как утверждает Mash, все произошло прямо перед зачислением в школу.

До этого в Санкт-Петербурге ребенок получил травму позвоночника на занятии по плаванию в детсаду на улице Подвойского.

Мать пострадавшего отметила, что тренер схватила воспитанника и кинула его на скамейку. Родители после инцидента написали заявление в полицию.

Еще раньше в Твери двое воспитанников детского сада сбежали во время прогулки.

ЖЗЛ
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