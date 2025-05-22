В российском детсаду воспитаннице дверью отрубило палец

В Ленобласти в частном детсаду воспитаннице дверью отрубило палец на правой руке

В городе Кудрово Ленинградской области в частном детском саду «Лимпик» семилетней воспитаннице дверью отрубило палец на правой руке. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, незадолго до прихода родителей девочка пошла в уборную. Она неловко прикрыла дверь. Сотрудникам детсада пришлось вызвать медиков.

Врачи диагностировали у ребенка травматическую ампутацию части среднего пальца. Как утверждает Mash, все произошло прямо перед зачислением в школу.

До этого в Санкт-Петербурге ребенок получил травму позвоночника на занятии по плаванию в детсаду на улице Подвойского.

Мать пострадавшего отметила, что тренер схватила воспитанника и кинула его на скамейку. Родители после инцидента написали заявление в полицию.

Еще раньше в Твери двое воспитанников детского сада сбежали во время прогулки.