В России раскрыли особенности операции по ликвидации украинского командира

Военэксперт Шаландин указал на роль агентурной разведки в ликвидации Захаревича

Операции по устранению вражеских командиров попадают в категорию специальных и требуют тщательного планирования. О деталях операции по ликвидации комбрига 110-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Захаревича рассказал военный эксперт, офицер запаса и ветеран боевых действий Олег Шаландин, передает «Царьград».

По словам эксперта, в реализации подобного плана важна высокая точность. Для этого необходимо провести многоуровневое отслеживание, собрать данные агентурной разведки, выбрать подходящий момент и нанести точечный удар. При этом исключается любая импровизация.

«Подобные операции должны быть настолько тонко спланированы, что их и выделяют в отдельный класс — специальные операции», — заметил специалист.

Он добавил, что агентурная сеть имеет большее значение, чем кажется на первый взгляд. Так, именно агентура первой узнает о перемещениях выбранных целей, о местах совещаний высокопоставленных военных и местах укрытия технического вооружения противника.

Ранее устранение Захаревича в России назвали «уроком оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли». Подчеркивалось, что он стал минимум девятым высокопоставленным военным ВСУ, которого ликвидировали в ходе спецоперации на Украине.