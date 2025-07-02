В России высказались о повторном использовании «Орешника»

Депутат Колесник: При опасности «Орешник» может быть применен против Европы

Пока не было необходимости использовать баллистическую ракету средней дальности (БРСД) «Орешник», но она может быть применена по любой стране Европы в случае реальной опасности для России, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Потому что не было необходимости задействовать его еще раз. Тем более что у нас "Орешник" поставлен в серийное производство, я думаю, что недостатка в них нет. Когда будет нужно, то его задействуют. Пока такой необходимости нет», — сказал Колесник.

Он отметил, что «Орешник» может быть применен по любой стране Европы, если будет исходить реальная опасность. В этой связи он предостерег Германию от поставок дальнобойных ракет Taurus Украине.

2 июля канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих обращению с крылатыми ракетами Taurus. При этом он уточнил, что договоренности о подготовке солдат пока не достигнуты. По его оценке, обучение займет минимум шесть месяцев.