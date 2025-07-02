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15:22, 2 июля 2025Моя страна

В России заметили гигантских ос

В Ельце обнаружены гигантские краснокнижные сколии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hans Lang / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В городе Елец Липецкой области заметили гигантских сколий, занесенных в Красную книгу России. Об этом сообщюет «Новости Липецка» со ссылкой на местных жителей.

По информации издания, эти насекомые долгое время не встречались в регионе. Тело осы достигает в длину 5-6 сантиметров, размах крыльев — 10 сантиметров. Специалисты отмечают, что насекомые безвредны для человека, и просят не убивать их.

Сколия-гигант проводит много времени под землей, прокладывая ходы в поисках пищи для своего потомства. Она является одним из самых больших перепончатокрылых в России.

Ранее сообщалось, что гигантские комары размером с ладонь взрослого человека заполонили улицы Волгограда и напугали местных жителей. Биолог, научный сотрудник института естественных наук ВолГУ Николай Онистратенко объяснил, что насекомые, которых называют караморой, комарами-долгунцами или комарами-долгоножками, не могут причинить вреда людям, животным и даже растениям.

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