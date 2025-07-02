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17:22, 2 июля 2025Бывший СССР

В России заявили о потере рычага давления на Азербайджан

Политолог Пинчук: Стратегия РФ по Азербайджану «сгорела» на Нагорном Карабахе
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cao Yang / XinHua / Globallookpress.com

Доктор политических наук, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук прокомментировал напряжение в отношениях между Россией и Азербайджаном. Как сообщает издание, РФ потеряла рычаг давления на эту республику.

По словам эксперта, президент указанной страны Ильхам Алиев придерживается абсолютно осознанной, целенаправленной, последовательной стратегии, связанной с большим количеством разнообразных факторов.

«Во-первых, поддержка Турции. Во-вторых, взаимоотношения с Израилем, ослабление Ирана, естественно, нефтегазовые процессы, попытки занять определенные ниши России на европейских рынках», — уточнил спикер. Он отметил, что все эти антироссийские компоненты формируют последовательную стратегию Баку.

По мнению собеседника издания, стратегия Москвы по Азербайджану «сгорела» на Нагорном Карабахе. Фактор данного региона сдерживал и уравновешивал процессы в отношении этой республики, а также Армении и Турции, пояснил он.

Пинчук добавил, что «вот здесь задумался бы о вопросах участия иностранной агентуры, в том числе так называемой агентуры влияния иностранных спецслужб, иностранных правительств на принятие судьбоносных решений». «Потому что как только Карабах был выбит из игры, сразу же вразнос пошли и Армения, и Азербайджан», — отметил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина будет способствовать разжиганию конфликта между Москвой и Баку.

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