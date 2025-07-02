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11:17, 2 июля 2025Силовые структуры

В российском городе подросток направил пистолет на врача из-за замечания

В Петербурге подросток угрожал пистолетом врачу из-за замечания
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kim Kuperkova / Shutterstock / Fotodom

В Петербурге подросток угрожал пистолетом врачу. Об этом сообщает портал «Конкретно.ру».

По его данным, 1 июля 36-летний терапевт сделал замечание компании подростков в кафе «Шаверма» на Новоизмайловском проспекте. Юноши шумели и мешали окружающим. Тогда один из подростков достал пистолет и направил на доктора.

Полицейские изучили записи с камер и установили личность нападавшего. Выяснилось, что 15-летний подросток не работает и не учится. Из-за неадекватного поведения его поместили в Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» им. С. С. Мнухина. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Татарстане юноша избил пенсионера в парке из-за замечания.

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