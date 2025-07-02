В российском регионе решили отложить запрет на привлечение мигрантов к работе на стройках

В Краснодарском крае отложили запрет на работу мигрантов в строительной сфере

В Краснодарском крае решили отложить запрет на привлечение мигрантов к работе в строительной сфере. Об этом пишет 93.RU.

Согласно внесенным в постановление администрации российского региона изменениям, срок вступления в силу запрета на привлечение работающих по патентам мигрантов к работе на строительных объектах продлили до 20 декабря 2025 года.

Таким образом, до этой даты иностранные специалисты смогут продолжить работу на стройках, хотя и не на любых объектах. Как следует из документа, их разрешили привлекать к строительной деятельности только на объектах крупных инвестпроектов и стройках социального жилья.

Ранее в Санкт-Петербурге отложили принятие решения о запрете на работу мигрантов в такси и службах доставки. Документ по-прежнему находится на межведомственном согласовании.