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19:20, 2 июля 2025Россия

В Петербурге отложили принятие одного решения относительно мигрантов

В Петербурге отложили принятие решения о запрете на работу мигрантов в такси
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге отложили принятие одного решения относительно мигрантов. Речь идет о запрете на работу иностранных специалистов в такси и службах доставки, пишет РБК.

Документ должен был вступить в силу 1 июля. Однако, по данным издания, подписание постановления губернатора российского города отложено на неопределенный срок.

В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга пояснили, что нормативно-правовой акт все еще находится на межведомственном согласовании — принимаются замечания и предложения от других органов исполнительной власти.

Сроки возможного введения запрета названы не были. При этом ранее участники рынка высказывали опасения, что в случае принятия такого законопроекта стоимость доставки увеличится минимум в два раза, цена на такси — на 10-50 процентов, а время ожидания заказа также может возрасти из-за нехватки водителей.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в 51 регионе России установили запрет на отдельные виды деятельности для иностранных специалистов. Под запрет попали, в частности, сферы строительства, образования и здравоохранения.

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