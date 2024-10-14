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16:56, 14 октября 2024Россия

В Санкт-Петербурге не поддержали запрет мигрантам работать в одной сфере

В Санкт-Петербурге не поддержали запрет мигрантам водить общественный транспорт

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге комиссия парламента по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры не поддержала запрет мигрантам работать в одной сфере. Речь идет о вождении общественного транспорта, пишет «Фонтанка».

Как сообщает издание, главным аргументом против принятия решения об ограничении деятельности мигрантов в российском городе стал дефицит рабочих рук. В частности, было озвучено, что доля мигрантов в транспортной сфере составляет около 20 процентов, а нехватка водителей в целом достигла 25 процентов.

Противники запрета заявили, что изъятие с рынка мигрантов грозит обрушить отрасль. При этом члены комиссии предложили рассмотреть несколько вариантов индексации зарплат для водителей, чтобы восполнить их дефицит.

Ранее в Минтруде выступили с инициативой изменить действующую в России систему привлечения мигрантов к работе и, в частности, отказаться от их свободного въезда в страну.

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      Елена Торубарова
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