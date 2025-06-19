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21:25, 19 июня 2025Силовые структуры

В России рассказали о запрете на отдельные виды деятельности для мигрантов

МВД: В 51 субъекте РФ запретили отдельные виды деятельности для мигрантов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

В 2025 году в 51 субъекте России установлен запрет на отдельные виды деятельности для мигрантов. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, ее слова приводит РИА Новости.

«По большому счету у субъекта имеется право ограничивать экономическую деятельность и привлечение иностранцев в той или иной сфере. И если в 2023 году это было всего лишь 15 субъектов, то в 2025 году это уже 51 субъект Российской Федерации», — заявила она.

Казакова отметила, что в 2023 году таких субъектов было 15, в 2024-м — 40, в 2025 году их число достигло 51. Основными видами экономической деятельности, попавшими под запрет, оказались строительство, производство пищевых продуктов, перевозки грузов и пассажиров, розничная и оптовая торговля, а также деятельность в сфере образования и здравоохранения.

Ранее в Госдуме захотели обязать мигрантов ежегодно проходить медицинское освидетельствование, в том числе на употребление наркотиков и психоактивных веществ, а также наличие инфекционных заболеваний.

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