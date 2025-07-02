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16:41, 2 июля 2025Экономика

В Турции произошло землетрясение

РИА Новости: В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.

Стихийное бедствие произошло на западе страны примерно в 13:58 по местному времени (совпадает с московским). Подземные толчки ощущались в Стамбуле — в зданиях стали покачиваться люстры. По информации сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, эпицентр землетрясения располагался в провинции Бурса, в районе Гемлик. Очаг залегал на глубине 13 километров. В обсерватории Кандилли магнитуду этих же подземных толчков оценили в 4,4, а глубину очага — в семь километров.

Министр внутренних дел Али Ерликая рассказал, что специалисты начали оценивать ущерб, нанесенный землетрясением. На данный момент ни о каких негативных последствиях не сообщалось, добавил он.

Ранее в этот же день мощное землетрясение произошло недалеко от Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда составила 5,2.

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