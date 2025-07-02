Военблогер пересчитал суммы из уголовного дела Тимура Иванова на дроны и возмутился

Военблогер Федоров: денег из дела Иванова хватило бы на годовой запас дронов

Военный блогер Кирилл Федоров пересчитал суммы, фигурирующие в деле осужденного экс-замминистра обороны Тимура Иванова, на дроны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

1 июля суд признал генерала виновным по делу о растрате 216 миллионов рублей и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». По оценке Федорова, этих денег хватило бы на закупку 20 тысяч дневных дронов Mavic, при этом годовая потребность всей группировки российских войск в зоне спецоперации составляет около 15 бысяч беспилотников. «[Иванов] лишил армию разведки», — резюмировал блогер.

Во время оглашения приговора Иванов улыбался. Бывший замглавы Минобороны проведет в местах лишения свободы 13 лет. Защита пообещала обжаловать решение суда.