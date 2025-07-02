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14:03, 2 июля 2025Мир

Выдвижение Эрдогана на новый срок без поправок в конституцию предположили

В Турции предположили, что Эрдоган может баллотироваться на еще один срок
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВыборы в Турции

Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может баллотироваться на еще один срок без соответствующих поправок в конституцию страны. Об этом на своей странице в соцсети Х рассказал главный советник турецкого лидера Мехмет Учум.

«Если Великое национальное собрание Турции решит провести выборы голосами не менее 360 депутатов и если президент Эрдоган сделает соответствующий выбор, он будет баллотироваться в последний раз», — предположил чиновник.

Ранее стало известно, что правящая в Турции «Партия справедливости и развития» рассматривает вариант выдвижения Эрдогана на третий срок.

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