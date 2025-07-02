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02:33, 2 июля 2025Бывший СССР

Зеленский оценил эффективность санкций против России

Зеленский призвал Запад усилить санкции против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Andreas Stroh / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны усилить санкционное давление на Россию. Видеообращение главы государства опубликовано в его официальном Telegram-канале.

По его словам, новые ограничения поспособствуют завершению украинского конфликта. Зеленский отметил, что у Киева якобы есть «четкие доказательства того, что санкции действительно болезненны для России».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать новый пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). Он подчеркнул, что Братиславе нужны надежные гарантии «минимизации ущерба» после предусмотренного новыми санкциями прекращения поставок газа из России в страны ЕС.

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