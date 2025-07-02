Зеленского нарекли Иудой по одной причине

Бондаренко: Указ Зеленского против митрополита — попытка превзойти Иуду

Указ против митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия о лишении его гражданства президентом Украины Владимиром Зеленским — попытка превзойти Иуду. Об этом сообщил украинский политолог Константин Бондаренко в своем Telegram-канале.

Он саркастически обратился к Зеленскому, заявив, что его советники выбрали не ту символическую дату для лишения гражданства священнослужителя.

«Сегодня православная церковь действительно чтит память апостола Иуды Иаковлева, брата Господня. Но это другой Иуда, не Искариот, не ваш покровитель, на которого вы равняетесь и которого собираетесь превзойти во всем», — написал Бондаренко.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины митрополита Онуфрия. Причину объяснили наличием гражданства России и «связью с Московской патриархией».