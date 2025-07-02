Жена Павла Мамаева показала внешность на архивных фото

Жена футболиста Мамаева Надежда Санько показала внешность на архивных фото

Жена российского футболиста Павла Мамаева блогерша Надежда Санько показала внешность на архивных фото. Соответствующие посты появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя избранница спортсмена ответила на вопросы подписчиков, выложив кадры из прошлого. На одном из них она предстала в полный рост в разноцветном мини-платье и с распущенными волосами, окрашенными в коричневый цвет.

Также супруга Мамаева продемонстрировала лицо крупным планом на снимке, сделанном в мае 2014 года.

В июне бывшая жена футболиста Алана Мамаева перечислила нуждающихся в пластике российских звезд.