Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:19, 2 июля 2025Ценности

Жена Павла Мамаева показала внешность на архивных фото

Жена футболиста Мамаева Надежда Санько показала внешность на архивных фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mamaeva_nadihope

Жена российского футболиста Павла Мамаева блогерша Надежда Санько показала внешность на архивных фото. Соответствующие посты появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя избранница спортсмена ответила на вопросы подписчиков, выложив кадры из прошлого. На одном из них она предстала в полный рост в разноцветном мини-платье и с распущенными волосами, окрашенными в коричневый цвет.

Также супруга Мамаева продемонстрировала лицо крупным планом на снимке, сделанном в мае 2014 года.

В июне бывшая жена футболиста Алана Мамаева перечислила нуждающихся в пластике российских звезд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Чесотка, угрозы и унижения. 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР. Что об этом известно?

    На Западе признали неловкость и разобщенность Европы после звонка Макрона Путину

    В России собрались поднять утильсбор ради продаж отечественных автомобилей

    Россиянам перечислили полезные альтернативы соли

    Стилист Лисовец показал фото в мини-шортах

    В Германии оценили попытки запретить АдГ

    Honor выпустила самый тонкий складной смартфон в мире

    Умер актер из «Каменской» Алексей Новицкий

    В УПЦ прокомментировали заявления Зеленского о российском паспорте митрополита

    В Госдуме оценили идею поощрять россиян за пять лет работы на одном месте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости