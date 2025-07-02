43-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» в бикини станцевала у моря

43-летняя актриса Наталья Бочкарева в бикини станцевала у моря

Российская актриса Наталья Бочкарева в откровенном образе станцевала у моря. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» предстала перед камерой в коричневом бикини, демонстрирующем ее фигуру. При этом звезда распустила волосы. Свой образ она дополнила светлой соломенной шляпой.

В апреле звезда сериала «Счастливы вместе» раскрыла секрет стройности. Знаменитость заявляла, что поддерживать себя в форме после родов ей помогают диеты. Она признавалась, что ограничивает себя в употреблении жирной и сладкой пищи.