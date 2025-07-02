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10:22, 2 июля 2025Ценности

43-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» в бикини станцевала у моря

43-летняя актриса Наталья Бочкарева в бикини станцевала у моря
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @natalia_bochkareva_official

Российская актриса Наталья Бочкарева в откровенном образе станцевала у моря. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» предстала перед камерой в коричневом бикини, демонстрирующем ее фигуру. При этом звезда распустила волосы. Свой образ она дополнила светлой соломенной шляпой.

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В апреле звезда сериала «Счастливы вместе» раскрыла секрет стройности. Знаменитость заявляла, что поддерживать себя в форме после родов ей помогают диеты. Она признавалась, что ограничивает себя в употреблении жирной и сладкой пищи.

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